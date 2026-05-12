Wie 60 Jahre gelingen können
Gerhard und Eva-Maria Kreuter feiern Diamanthochzeit
Humor, Heiterkeit und Fröhlichkeit sind die Markenzeiten für Eva-Maria und Gerhard Kreuter, die am Wochenende in der Rosenkranzk
Humor, Heiterkeit und Fröhlichkeit sind die Markenzeiten für Eva-Maria und Gerhard Kreuter, die am Wochenende in der Rosenkranzkirche ihre Diamantene Hochzeit feierten.
Wolfgang Lingen. Jochen Tarrach

60 Jahre gemeinsame Geschichte in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Gerhard und Eva‑Maria Kreuter haben Diamantene Hochzeit gefeiert. Ein Leben zwischen Verantwortung, Ehrenamt und Familienglück — ein Blick auf die Werte und den Humor, die eine Ehe tragen.

Lesezeit 2 Minuten
Am 2. April 1966 läuteten für Gerhard Kreuter und die Grundschullehrerin Eva-Maria Broicher in Maria Laach die Hochzeitsglocken. Am vergangenen Samstag läuteten die Glocken erneut, diesmal in der Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr zur Diamantenen Hochzeit des Paares.

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