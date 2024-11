Brauchtum in Niederzissen Generationentreffen beim Martinszug der Villa Romantica Martin Ingenhoven 13.11.2024, 13:31 Uhr

i Theo Heinze (links) stellt seit 15 Jahren den St. Martin in der Seniorenresidenz Villa Romantica dar. Seit einiger Zeit begleitet ihn Michaela Bermel mit ihrem Pony Campino (rechts). In der Mitte Nadja Schwank, stellvertretende Heimleitung. Martin Ingenhoven

Im Seniorenzentrum, der Villa Romantica, in Niederzissen findet immer ein besonderer Martinszug statt. Normalerweise ist der Besuch des Mannes mit dem roten Mantel für Kinder ein Spektakel, hier sind es aber auch Senioren, die sich freuen.

„Ich geh’ mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir!“ So schallt es dieser Tage wieder an vielen Orten im Brohltal. Und manchmal kommt zur Laterne eben auch der Rollator, wie beim Martinszug der Villa Romantica in Niederzissen „Von uns nehmen sicherlich 50 Bewohner am alljährlichen Umzug teil.

