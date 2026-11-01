500 Teilnehmer im Hofgarten
Gen-Z-Demo in Bonn endet hitzig
Bei der Demo "Gen Z regelt" im Hofgarten in Bonn stehen sich Polizei und Demonstrierende gegenüber.
Bei der Demo "Gen Z regelt" im Hofgarten in Bonn stehen sich Polizei und Demonstrierende gegenüber.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Zur Gen-Z-Demo in Bonn kommen weniger Teilnehmer als erwartet, die Versammlung verläuft bis zum späten Nachmittag friedlich. Aber: Am Ende löst die Polizei die Demonstration auf, Pyrotechnik wurde gezündet.

Lesezeit 2 Minuten
Etwa 500 Menschen demonstrieren am Samstag, 31. Oktober, im Hofgarten in Bonn. Es ist eine von 34 Versammlungen in deutschen Städten, die unter anderem mangelnde Zukunftsperspektiven der jungen Generation sowie Einsparungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kultur anprangern.
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