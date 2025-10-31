Gerhard Wambach nimmt Abschied „Gemüsekavalier“ verlässt den Ahrweiler Wochenmarkt 31.10.2025, 17:00 Uhr

i Gerhard Wambach liebte seinen Obst- und Gemüsestand. Nach fast 60 Jahren ist nun Schluss für den 75-Jährigen. Johannes Kirsch

Der Vorteil eines Wochenmarktes gegenüber einem Supermarkt? Verkäufer wie Gerhard Wambach. Der markige Händler schlug zum letzten Mal seinen Verkaufsstand in Ahrweiler auf. Doch seine flotten Sprüche werden weiterhin auf dem Markt zu hören sein.

Wie ein Marktschreier aus dem Bilderbuch kommt Gerhard Wambach daher: grüne Arbeitsschürze um den Hals, rheinischer Zungenschlag, Malochermentalität und ganz viel Herzlichkeit im Umgang mit den Kunden. Der Rheinbacher, der seit rund zwei Dutzend Jahren auf den Wochenmärkten in Bad Neuenahr und Ahrweiler mit einem Stand vertreten war, wurde nun vom städtischen Marktmeister Michael Freund verabschiedet.







Artikel teilen

Artikel teilen