Neues Projekt startet Gemeinde Grafschaft und Caritas bitten zum Tanz Thomas Weber 10.05.2026, 14:00 Uhr

i Bandleader Johann-Peter Taferner kommt mit Livemusikern zum ersten Grafschafter Tanztreff. Unter anderem leitet er auch das QuAHRtett in Bad Neuenahr. Michael Staab

In der Grafschaft startet ein neues Projekt: ein Tanzabend, der monatlich stattfinden soll. Eingeladen sind Bürger jeden Alters – insbesondere Männer, da diese oft nicht so zahlreich zu Veranstaltungen dieser Art kommen. Und es braucht noch Helfer.

Immer neue Angebote und Ideen – nicht nur für die örtlichen Senioren – bietet das Projekt „Älter werden in der Grafschaft mitgestalten“ in der Grafschaft. Die neueste Aktion heißt „Tanztreff“ und findet erstmals am Freitag, 22. Mai, ab 18 Uhr im Saal des Lantershofener Winzervereins statt.







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