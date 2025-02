Gelungenes Comeback der Bad Breisiger Möhnen

Die Breisiger Möhnen haben es schwer: Seit der Corona-Pandemie sinken die Mitgliederzahlen. Doch am Samstag, 8. Februar, haben sie eine vor Auftritten strotzende Sitzung auf die Beine gestellt - mit einem Appell an alle Breisiger Frauen.

Die coronabedingte Karnevalspause hat bei den Breisiger Möhnen zu einem starken Mitgliederschwund geführt. Doch Aufgeben war für die jecken Damen keine Option. Mit neuen, modernen Kostümen und gut gelaunt meldeten sie sich am Samstag, 8. Februar, auf der Bühne zurück und zeigten, was der Breisiger Fastelovend zu bieten hat. Obermöhn Martina Heuser begrüßte launig das Publikum. Prinz Jan I. musste diesmal sein Zepter an seine Prinzessin Andrea I. abgeben, denn beim Möhnentag stehen traditionell die Frauen im Mittelpunkt.

i Der Tanz der Minifunken war außerordentlich niedlich. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Es wurde politisch

Dann startete eine Sitzung, bei der ein Höhepunkt den anderen jagte. Den Beginn machte der sehnlichst erwartete erste Auftritt der Kleinsten der KG: der Minifunken. So niedlich in ihren schmucken Uniformen präsentierten sie stolz den traditionellen Stippeföttchen-Tanz. Da schlich sich vor Rührung die eine oder andere Träne in die Augen der Gäste. Dass sich die KG keine Sorgen um Nachwuchs machen muss, zeigten die Kadetten-Funken und Kadetten mit ihrem tollen Aladin- und Gardetanz.

i Gut kam auch der Tanz der Kadetten-Funken an. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Janosch Käfer aus Eich präsentierte als Till Eulenspiegel eine hochpolitische Reimrede. Mit spitzer Zunge und viel Wortgewandtheit hielt er der Politik den Spiegel vor und beschwor das Publikum, nicht den verheißungsvollen Versprechungen der rechten Gesinnung nachzujagen, sondern unsere gesellschaftlichen Werte und die Demokratie zu verteidigen. Ihre Tänze zeigten anschließend der Herrenelferrad der KG, die Brohler Möhnen, das Dragoner Korps mit den Skylight Majoretten und die Twirlight Sticks aus Remagen.

i Der Tanz der Kadetten erforderte einiges an Koordination. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Das Publikum hatte viel zu lachen

Und was wäre die Möhnensitzung ohne ihre Sketche? Ulrike Frank und Martina Heuser entführten die Gäste in die Schönheitsklinik mit allerlei Klamauk. Die Möhnen selbst überraschten mit einem sehr modernen Sessionstanz, bei dem sie Unterstützung fanden durch die tanztalentierten Vivienne und Cheyenne v. Puttkamer sowie Cederic Dietz. Drea Weiss und Michael Matern sind als Elsbeth und Werner fester Bestandteil der Breisiger Büttenredner. Diesmal holten sie sich mit der 13-jährigen Samantha Matern ein Nachwuchstalent dazu, die ihrem Opa Werner (im echten Leben ihr Vater) ganz schön die Wörter im Mund verdrehte. Ein toller Spaß fürs Publikum, mit einer hervorragenden Leistung der jungen Nachwuchsrednerin Samantha. Eine Travestieshow vom Feinsten zeigten die Violett Glamour Girls. Gespickt mit alten Schlager-Klassikern, tollen Kostümen und vor allem hervorragendem Gesangstalent begeisterten Sentiaca Christina, Adelheid van Seidennaht und Adora Well.

Ein ernster Appell der Obermöhn

i Obermöhn Martina Heuser appellierte an alle Breisiger Frauen, sich aktiv bei den Möhnen einzubringen. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Zum Abschluss der Sitzung wurde es voll auf der Bühne. Die Blau-Roten Funken mit ihrem Tanzpaar zeigten ihre Sessionstänze und der Spielmannszug der KG spielte das traditionelle Stippeföttchen. Obermöhn Martina Heuser zeigte sich dankbar für ein super Publikum und rief alle Breisiger Frauen auf, sich bei den Möhnen zu engagieren, damit das Korps wieder zu einer stattlichen Größe wachsen könne.