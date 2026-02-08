Narren feiern fröhlich
Gelungener Auftakt des Straßenkarnevals in Bachem
Auch die Eltern hatten ihren Spaß.
Jochen Tarrach

Die Saison des Straßenkarnevals 2026 in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist eröffnet. Zum Auftakt gab es einen begeisternden und bunten Umzug in Bachem.

Den Auftakt zum Straßenkarneval in Bad Neuenahr-Ahrweiler machte am Samstag die Karnevalsgesellschaft (KG) Rot-Weiß Bachem mit einem begeisternden Umzug durch die engen Straßen und Gassen des Ortsteils. Besonderer Hingucker waren gleich zu Beginn des fröhlichen Zuges die vielen Kinder und Eltern der Kindertagesstätten Rappelkiste und Sausewind mit ihren ebenso ideenreichen wie bunten Kostümen, etwa den Wesen aus der Unterwasserwelt.

