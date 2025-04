In der Grafschaft stehen viele Projekte an: Frutania wird größer, der „Wildacker“ und die Ringener Kita auch

Grafschaft. Momentan tut sich in der Grafschaft einiges: Zuletzt wurden etliche Bauleitplanverfahren, Bauprojekte und Solarparks auf den Weg gebracht. Und so musste der Gemeinderat jüngst gleich an zwei Abenden zusammenkommen, um die vielen Projekte weiter voranzutreiben oder zu besprechen.