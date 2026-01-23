Grundstück gefunden Geldgeber gesucht für Demenz-Wohngruppe in Löhndorf Judith Schumacher 23.01.2026, 13:00 Uhr

i Eine elegante Lösung des Wohnprojekts mit der St. Georg-Kirche im Hintergrund hatte sich bei seinen Animationen der Sinziger Architekt Christian Schwarz ausgedacht. Judith Schumacher

Der Verein „Gemeinsam zuhause im Ahrtal“ will eine Wohngruppe für Menschen mit Demenz in Sinzig ins Leben rufen. Die Organisation geht weiter gut voran, ein Grundstück ist gefunden, jetzt geht es an die konkretere Umsetzung.

Im Landkreis Ahrweiler gibt es gemäß den Erkenntnissen der „Arbeitsgruppe Demenz“ der Kreispflegekonferenz kein ausreichendes Angebot an Pflegeplätzen für Menschen mit Demenz. Eine selbstorganisierte Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Form einer Wohngemeinschaft für bis zu zwölf Bewohner mit einer Demenzerkrankung ist das Ziel des im Mai 2024 gegründeten Vereins „Gemeinsam zuhause im Ahrtal“, der mittlerweile 60 Mitglieder zählt.







