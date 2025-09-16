Mit einem Knall ist so mancher Anwohner in Mayschoß in der Nacht zu Montag aus dem Schlaf gerissen worden. Unbekannte hatten den Geldautomaten in der Ortsmitte gesprengt. Unsere Zeitung hat sich nach dem Vorfall im Ort umgehört.

Die Geldautomatensprengung hat in Mayschoß für Aufruhr gesorgt. In der Nacht zu Montag hatten mehrere Unbekannte gegen 2.51 Uhr den gemeinsam mit der VR Bank RheinAhrEifel betriebenen Automaten der Kreissparkasse Ahrweiler, der in einer sogenannten SB-Säule an der Dorfstraße aufgestellt worden war, gesprengt und dabei auch zwei in unmittelbarer Nachbarschaft geparkte Fahrzeuge beschädigt. Laut dem bisherigen Erkenntnisstand gehen die zuständigen Ermittler der Polizei Koblenz von vier Tätern aus, die nach dem erfolglosen Versuch, durch die Sprengung an Bargeld zu gelangen, mit einem dunklen Auto in Richtung Altenahr flüchteten.

„Erst waren Stimmen zu hören, dann hat es geknallt, als wenn eine Bombe explodiert wäre.“

Bericht eines Anwohners zur Geldautomatensprengung in Mayschoß﻿

Sind bei der Sprengung zwar keine Personen zu Schaden gekommen, hinterlässt der Vorfall bei einigen Anwohnern dennoch ein ungutes Gefühl. „Ich habe die Detonation des Geldautomaten unmittelbar mitbekommen. Erst waren Stimmen zu hören, dann hat es geknallt, als wenn eine Bombe explodiert wäre“, sagt etwa ein Mayschoßer Bürger gegenüber unserer Zeitung. Namentlich genannt werden möchte der Mann nicht. Gegen 2.45 Uhr war der Mayschoßer, der in unmittelbarer Nähe zum Tatort wohnt, am frühen Montagmorgen wach geworden. Die Täter habe er nicht erkennen können, so der Mann weiter. „Es ging alles so schnell. Für meine Frau und mich war es ein Schock.“

Dass sich die Sprengung nachteilig auf den Tourismus in Mayschoß auswirken könnte, davon geht der Anwohner nicht aus. „Viele Touristen kommen nur tagsüber hierher, viele werden es gar nicht mitbekommen haben“, so der Mann weiter.

Vor dem Hintergrund, dass es in der Vergangenheit bereits in anderen Orten entlang der Ahr zu ähnlichen Geldautomatensprengungen gekommen ist – erst jüngst war ein Grafschafter Geldautomat gesprengt worden – fordert er: „Es wäre besser, wenn Geldautomaten nicht mehr in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Wohnhäusern aufgestellt würden. Das Risiko, dass bei einer Sprengung Menschen verletzt werden, ist doch sehr hoch.“

Wesentlich neutraler bewertet Frank Auvera, Ortsbürgermeister von Mayschoß, die Frage des Automatenstandortes. So sei die Wahl des Standorts ausschließlich Angelegenheit der Kreissparkasse Ahrweiler, erklärt er. Dass es in Mayschoß bislang einen Geldautomaten gab, bewertet Auvera als positiv.

Auch die Kreissparkasse Ahrweiler bewertet Mayschoß als Standort für einen Geldautomaten positiv und möchte ihn erhalten. Ob der Geldautomat allerdings erneut an der Dorfstraße aufgestellt werden wird, lässt die Sparkasse derzeit noch offen. Vielmehr sei man momentan in Gesprächen mit der VR-Bank RheinAhrEifel und der Ortsgemeinde, da der Geldautomat als gemeinsames Projekt in Mayschoß betrieben werde.

Im Hinblick auf die Anwohnerforderung, den neuen Geldautomaten möglichst wohnhausfern aufzustellen, teilt die Sparkasse mit, man versuche mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Geldautomaten so zu sichern, dass Sprengungen nicht mehr zustande kommen können. Auch sei man bemüht, Schäden und Gefahren für Personen so gering wie möglich zu halten.

Zahl der Geldautomatensprengungen rückläufig

Im vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz 23 Fälle von versuchten oder erfolgreich durchgeführten Geldautomatensprengungen verzeichnet, so die Statistik des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. 2023 wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 50 Geldautomaten gesprengt, 2022 waren es 56 Fälle. Für das erste Halbjahr dieses Jahres verzeichnete das rheinland-pfälzische Innenministerium bis Ende Juni acht Fälle.

Ebenso rückläufig wie die Zahl der Automatensprengungen auf Landesebene gestaltete sie sich in den vergangenen Jahren auch bundesweit. So wurden 2023 laut Bundeskriminalamt in Deutschland 461 versuchte und vollendete Geldautomatensprengungen registriert, in 2022 waren es noch 496 Fälle. Wie viele Automaten im vergangenen Jahr bundesweit gesprengt wurden, ist bislang offen. Wie das Bundeskriminalamt gegenüber unserer Zeitung mitteilte, soll die Veröffentlichung der Zahlen bis Jahresende erfolgen. clv