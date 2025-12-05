Neubau an der Mittelstraße Geld vom Land für 99 neue Mietwohnungen in Bad Neuenahr Jochen Tarrach 05.12.2025, 17:00 Uhr

i Der Neubau an der Mittelstraße, für den es die Bewilligung der Zuschüsse gab, hat längst begonnen. Jochen Tarrach

Bad Neuenahr bekommt 99 neue Mietwohnungen an der Mittelstraße. Allerdings müssen die erst noch gebaut werden. Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen hat jetzt einen Förderbescheid überbracht, der das unterstützt.

Das einst prächtige und bei den Gästen beliebte Ringhotel „Giffels Goldener Anker“ gibt es schon lange nicht mehr. Nur an einem großen, freien Gelände inmitten der Häuserzeile der Mittelstraße ist noch zu erkennen, wo es einst stand. Die Gründungsarbeiten für einen Nachfolgebau mit 99 Mietwohnungen haben aber jetzt begonnen.







