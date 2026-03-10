Messerangriff in Bad Breisig: Geladener Zeuge bleibt Prozess fern
Messerangriff in Bad Breisig
Geladener Zeuge bleibt Prozess fern
Der Prozess gegen einen 26-Jährigen, der wegen versuchten Totschlags angeklagt ist, weil er in Bad Breisig auf zwei Männer mit einem Messer eingestochen haben soll, zieht sich in die Länge. Nun ist erneut ein geladener Zeuge nicht erschienen.
Wer hat am 13. Januar 2025 in Bad Breisig während einer Massenschlägerei auf zwei Männer im Alter von 49 und 56 Jahren mit einem Messer eingestochen? Das wird derzeit vor der 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz um den Vorsitzenden Richter Rupert Stehlin geklärt.