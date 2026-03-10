Messerangriff in Bad Breisig Geladener Zeuge bleibt Prozess fern 10.03.2026, 06:00 Uhr

i Im Gebäude des Landgerichts Koblenz. Dort muss sich ein 26-Jähriger von der Rheinschiene wegen versuchten Totschlags verantworten. Birgit Piehler

Der Prozess gegen einen 26-Jährigen, der wegen versuchten Totschlags angeklagt ist, weil er in Bad Breisig auf zwei Männer mit einem Messer eingestochen haben soll, zieht sich in die Länge. Nun ist erneut ein geladener Zeuge nicht erschienen.

Wer hat am 13. Januar 2025 in Bad Breisig während einer Massenschlägerei auf zwei Männer im Alter von 49 und 56 Jahren mit einem Messer eingestochen? Das wird derzeit vor der 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz um den Vorsitzenden Richter Rupert Stehlin geklärt.







