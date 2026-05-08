Zur Stunde läuft ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt von Sinzig. Der Bereich ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Laut Polizei handelt es sich um eine Geiselnahme in einer Bankfiliale.

Die Sinziger Innenstadt ist am Freitagmorgen wegen eines großen Polizeieinsatzes gesperrt. In einer ersten Meldung teilt die Polizei mit, dass sie gegen 9 Uhr über eine Geiselnahme in der Volksbankfiliale der Sinziger Innenstadt informiert worden ist. Sie ist seitdem mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Derzeit sei die Lage statisch, wie Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Koblenz, in der Presseanlaufstelle in der Sinziger Innenstadt mitteilt. Täter und Geiseln befinden sich laut Polizei noch in der Bankfiliale. Zu der Personenanzahl – sowohl auf Täter als auch auf Opferseite – macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Bei einer Geisel handelt es sich um den Fahrer eines Geldtransporters.

Neben dem Sondereinsatzkommando, zahlreichen Polizisten und Rettungskräften sind auch ein Hubschrauber und eine Vermittlungseinheit im Einsatz. Die Innenstadt ist weiträumig abgesperrt. „Innerhalb der Absperrung sind die Menschen angehalten, in ihren Häusern zu bleiben und nicht auf der Straße herumzulaufen“, teilt Fachinger mit. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit.

Ein ausführlicher Bericht folgt.