Seit rund zwei Monaten geht es gemächlich auf der B9 in Bad Breisig zu. Denn so lange gibt es schon das Tempolimit von 30 km/h. Die Diskussionen im Netz indes reißen nicht ab. Und nicht nur das.

Das Bad Breisiger Rathaus hat es gegenüber unserer Zeitung deutlich gemacht: „ Die Einführung von Tempo 30 auf der B9 im Stadtgebiet war keine freiwillige oder willkürliche Entscheidung der Verwaltung. Vielmehr erfolgte sie auf Grundlage objektiver Messungen des Straßenbaulastträgers, bei denen erhebliche Überschreitungen der zulässigen Lärmgrenzwerte festgestellt wurden.“ Durch die vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) durchgeführten Messungen habe sich die Verpflichtung ergeben, Maßnahmen zur Lärmreduzierung zu ergreifen.

„Es ist schön, morgens durch Breisig zu fahren, und nebenan knallt der Güterzug durch, der macht natürlich weniger Lärm ... lächerlich!“

Ein Nutzer auf Facebook

Aber viele Menschen können das trotzdem nicht begreifen und diskutieren in den sozialen Netzwerken weiter über die Herabsetzung der Geschwindigkeit auf der Bundesstraße in der Ortsdurchfahrt Bad Breisig. So kommentiert jemand auf Facebook auf der Seite der Rhein-Zeitung zum Beispiel: „Es ist schön, morgens durch Breisig zu fahren, und nebenan knallt der Güterzug durch, der macht natürlich weniger Lärm ... lächerlich!“ Eine andere Nutzerin schreibt: „Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig ist und bleibt Unsinn. Tagsüber ist der Verkehr so dicht, dass es eh nie mehr als 50 ist. Stattdessen sollte man sich lieber darauf konzentrieren, abends und nachts Tempo 50 auch durchzusetzen.“

i Immer wieder kommt es vor und in Bad Breisig zu Stau auf der B9. Martin Gausmann (Archiv)

Aber es gibt auch Befürworter beziehungsweise Pragmatiker. „Super. Generell sollte auf allen Straßen innerorts Tempo 30 gelten“, findet einer. Und ein anderer schreibt: „Ist doch nicht schlimm, mehr als 35 waren da sowieso nicht drin bei dem dichten Verkehr. Und die 5 km/h sind wohl für jeden zu verschmerzen! Nur ob das was bringt bezüglich des Lärms – ich wage, es zu bezweifeln!“

Bisher 426 Unterschriften gesammelt

Und dann sind noch die da, die sich mit der neuen Geschwindigkeitsherabsetzung auf 30/km/h so gar nicht abfinden wollen. Einer von ihnen ist Manfred Schmitt aus Bad Breisig. Er hat im Internet auf der Seite www.openpetition.de eine Petition gegen das Tempolimit gestartet – und schon fleißig Unterschriften gesammelt. Aktuell sind es 426 Unterschriften, aber es könnten noch einige hinzukommen. Denn die Petition mit dem Namen „Gegen Tempo 30 auf der B9“ läuft noch bis zum 9. Dezember.

Die Unterzeichner befürchten durch die Drosselung der Geschwindigkeit auf der Bundesstraße z ähen, stockenden Verkehr, durch den sich die täglichen Stauzeiten noch mehr ausdehnen könnten, erhöhten Kraftstoffverbrauch durch dann häufiges Anfahren und Abbremsen, längere Fahrzeiten und unnötige Zeitverluste – für viele mehrfach täglich – sowie eine Behinderung des Wirtschaftsverkehrs und Lieferketten, die auf eine reibungslose Durchfahrt angewiesen sind. „ Gerade auf einer Bundesstraße wie der B9 ist ein Tempo-30-Limit nicht verhältnismäßig“, heißt es in der Begründung. Und: „Auf der kompletten Fahrbahn der B9 sind bereits lärmreduzierende Maßnahmen ergriffen worden.“ Auch dort wird die Einführung des Tempolimits fleißig kommentiert. Insgesamt haben sich bisher 185 Nutzer zu Wort gemeldet.

Wer weitere Infos zur Petition wünscht, erfährt Näheres unter openpetition.de/!vrvgl