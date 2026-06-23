Cocktail-Kreationen zur WM Gegen Ecuador wird es richtig farbenfroh Silke Müller 23.06.2026, 12:00 Uhr

i Gelb, Blau, Rot und Schwarz: Diese Farben kommen in der Landesflagge von Equador vor. Sie sind im Signature-Cocktail „Quito" von Holger Karaschewitz, Barchef im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr, enthalten. Silke Müller

Warum nicht mal mit einem Cocktail auf die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM anstoßen? Eine leckere Kreation –, mit den Farben der Landesflagge des Gegners zusammengemixt. Drittes Gruppenspiel am Donnerstag: Ecuador.

Die Gruppenphase bei der Fußballweltmeisterschaft neigt sich dem Ende entgegen. Aber ein Spiel steht für die deutsche Nationalmannschaft noch aus. Ecuador heißt der Gegner am Donnerstag im MetLife Stadium in East Rutherford, rund acht Kilometer westlich von New York City gelegen.







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