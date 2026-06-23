Warum nicht mal mit einem Cocktail auf die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM anstoßen? Eine leckere Kreation –, mit den Farben der Landesflagge des Gegners zusammengemixt. Drittes Gruppenspiel am Donnerstag: Ecuador.
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Die Gruppenphase bei der Fußballweltmeisterschaft neigt sich dem Ende entgegen. Aber ein Spiel steht für die deutsche Nationalmannschaft noch aus. Ecuador heißt der Gegner am Donnerstag im MetLife Stadium in East Rutherford, rund acht Kilometer westlich von New York City gelegen.