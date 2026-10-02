Lesung in Walporzheim Gegen das Vergessen: Das Flut-Buch bewegt die Menschen Lars Tenorth 02.10.2026, 05:00 Uhr

i Joachim Heyna liest in Walporzheim insgesamt aus vier Kapiteln seines neuen Romans „Der Natur schrecklich schön‘ Gewalten“. Lars Tenorth

Joachim Heyna liest in der Walporzheimer Kapelle St. Josef aus seinem neuen Buch „Der Natur schrecklich schön‘ Gewalten“. Ein Plot aus Fiktion und Realität, der sich um die Flutkatastrophe dreht. Er holt die Zuhörer berührend zurück in die Flutnacht.

Kurze Stille in der Walporzheimer Kapelle St. Josef. Als Autor Joachim Heyna sein drittes ausgewähltes Kapitel für die Lesung beendet hat und anschließend die Fragerunde zu seinem neuen Buch „Der Natur schrecklich schön’ Gewalten“ eröffnet, meldet sich niemand der rund 45 Zuhörer.







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