Volkstrauertag begangen Gedenken an die Opfer der Kriege Jochen Tarrach 18.11.2024, 14:31 Uhr

i Auf dem Gedenkfriedhof der Kriegsgräberstätte bei Bad Bodendorf fand die Zeremonie zum Volkstrauertag statt. Jochen Tarrach

Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag im Kreis Ahrweiler fand erneut auf dem Gelände der Kriegsgräberstätte in Bad Bodendorf statt. Besonders die Rede eines Holocaustüberlebenden berührte die Besucher.

„Vergiss nicht“, so das Motto der Gedenkfeier des Kreises anlässlich des Volkstrauertages auf dem Gedenkfriedhof in Bad Bodendorf. Gemeint sind mit diesem Wort natürlich die Not, der Schrecken und die Verzweiflung, den Kriege auch in unserer Zeit immer wieder über die Menschen bringen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen