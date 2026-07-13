Abrechnungen fehlen
Gebührendebakel im Dorfgemeinschaftshaus Gönnersdorf
Wird gerne für Veranstaltungen genutzt: das Gönnerdorfer Dorfgemeinschaftshaus.
Wird gerne für Veranstaltungen genutzt: das Gönnerdorfer Dorfgemeinschaftshaus.
Hans-Josef Marx

Für die Nutzung es Dorfgemeinschaftshauses Gönnersdorf fehlen Abrechnungen für eineinhalb Jahre – und es drohen finanzielle Lücken. Die FWG-Fraktion fordern nun Aufklärung, die Verwaltung verlangt Unterlagen, der Ortsbürgermeister prüft die Vorwürfe.

Lesezeit 3 Minuten
Schon einmal ist es vor etwa zehn Jahren vorgekommen, dass über einen langen Zeitraum keine Gebühren für die Nutzung des Gönnersdorfer Dorfgemeinschaftshauses erhoben wurden. Nach Intervention der Freien Wählergruppe (FWG) wurde das behoben. Jetzt legt die FWG mit ihrem Sprecher Hans-Josef Marx erneut den Finger in die Wunde.
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