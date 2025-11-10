Gebrüder Niethen zeigen die verschiedensten Krippen

In der Maravilla in Bad Bodendorf sind ab sofort die Krippen der Gebrüder Niethen ausgestellt. Auch wenn viele der Ausstellungsstücke in der Flut verloren gingen, gibt es noch viel Sehenswertes. Wir haben die Eindrücke in Bildern festgehalten.
Die Gebrüder Josef und Rudolf Niethen aus Rech präsentieren ihre fünfte internationale Krippenausstellung in der Maravilla, Hauptstraße 158, in Bad Bodendorf. Mit 100 Krippen zeigen sie eine beachtliche Sammlung, wobei bis zu 80 Prozent der Stücke aus ihrem Besitz leider bei Flut verloren gegangen sind.