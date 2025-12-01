Sozialkaufhaus in Remagen Gebrauchte Weihnachtsdeko ist der Renner in diesem Jahr Judith Schumacher 01.12.2025, 11:09 Uhr

i In der Vorweihnachtszeit läuft Deko-Queen Rita Gaudenti zur Hochform auf. Judith Schumacher

Im Remagener Sozialkaufhaus Lisa gibt es nur Secondhand-Artikel. Besonder beliebt ist dort derzeit die Weihnachtsdeko. Liebevoll arrangiert sie Mitarbeiterin Rita Gaudenti in einer eigenen Ecke. Denn sie weiß: Das ist der Renner momentan.

Dass sich ein Besuch des Remagener Sozialkaufhaus Lisa lohnt, dürfte bekannt sein. Der Laden für Integration und soziales Engagement gegen Armut (kurz: Lisa) ist sowohl ein Paradies für Freunde gut erhaltener Haushaltswaren, Möbel, Kleidung oder sonstiger Dinge des täglichen Gebrauchs als auch ein Ort der Kommunikation, wo sich immer ein netter Plausch halten lässt.







