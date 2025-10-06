Von Syrien bis nach Mayschoß Gastronom vertreibt exklusives Olivenöl aus der Heimat 06.10.2025, 16:00 Uhr

i Besondere Erinnerung: Rizan Alou verkauft in seinem Restaurant Palmyra in Mayschoß Olivenöl aus dem Heimatort seiner Eltern. Rizan Alou

Nach der Eröffnung des eigenen Restaurants gehen zwei Brüder in Mayschoß nun noch einen Schritt weiter. Denn nicht nur der Restaurantname Palmyra erinnert an die syrische Heimat. Jetzt bieten sie auch noch ein ganz besonderes Produkt an.

Mit der Eröffnung ihres eigenen Restaurants Palmyra in Mayschoß im vergangenen Jahr haben die beiden Brüder Rizan und Majid Alou eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Und dies nicht nur aus gastronomischer Sicht. Vielmehr haben die beiden heute 26 und 28 Jahre alten Männer etwas geschafft, was sie selbst bis vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten hätten.







Artikel teilen

Artikel teilen