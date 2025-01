Havarie in Tiny-Haussiedlung Gas strömt aus: Großeinsatz in Bad Bodendorf 02.01.2025, 14:22 Uhr

i Ein Leck in einem Gastank hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz in der Tiny-Haussiedlung in Bad Bodendorf ausgelöst. Judith Schumacher

Helle Aufregung am Morgen in der Tiny-Haus-Siedlung in Bad Bodendorf. Ein Leck in einem Gastank sorgte für einen größeren Einsatz für Feuerwehren und DRK.

Aufregung am Donnerstagmorgen in der Tiny-Haussiedlung in Bad Bodendorf: Etwa um 8 Uhr sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK alarmiert worden, weil aus einem undichten Flüssiggastank Gas ausgetreten war. Das teilt die Stadt Sinzig mit. Hauptabsperrhahn ließ sich nicht schließen Der Löschzug Bad Bodendorf traf als erste Einheit ein, stellte umgehend den Brandschutz sicher und evakuierte aus Sicherheitsgründen insgesamt 54 Bewohner.

