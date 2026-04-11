Am frühen Samstagmorgen ist die Feuerwehr der Kreisstadt in den Stadtteil Heimersheim gerufen worden. Dort stand eine Garage in Flammen.

Wie die Polizei mitteilt, hat am frühen Samstagmorgen etwa um 4.40 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Heimersheim, eine Garage an einem Wohnhaus in Flammen gestanden. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindert werden. Die Bewohner der umliegenden Wohnhäuser konnten diese rechtzeitig verlassen.

Alle Personen blieben unverletzt, informiert die Polizei weiter. Im Einsatz befanden sich mehr als 60 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.