So läuft die Polizeiaktion in Oberdürenbach ab

So eine Aktion gibt es nicht alle Tage: In Oberdürenbach sind am Dienstag und Mittwoch Polizisten unterwegs, um Hinweise zu einem Sexualdelikt an einem siebenjährigen Kind zu sammeln. Die Oberdürenbacher sind über die Aktion geteilter Ansicht.