Als Alternative zum Aufbauhilfefonds bringt die Bundesregierung das Förderprogramm „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, kurz GAK, ins Spiel. Das hält die Landrätin Cornelia Weigand davon.
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In der jüngsten Sitzung des Kreis- und Umweltausschuss erklärte Landrätin Cornelia Weigand, wie sie sich weiter für die Finanzierung der 17 geplanten Rückhaltebecken einsetzen möchte. Die Kosten für den Bau liegen bei rund 1,7 Milliarden Euro, die der Kreis Ahrweiler nicht stemmen kann.