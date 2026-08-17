Ein paar Euro mehr pro Nacht könnten für Siegfried Verdonk viel verändern. Der Hotelier aus Winnerath fürchtet, dass ein Gästebeitrag in der Verbandsgemeinde Adenau seine Gäste vertreibt. Ist seine Sorge berechtigt?
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Ein Gedankenexperiment: Sie suchen ein Hotel, möchten Urlaub machen. Sie entscheiden sich für eine ländliche Region, weil wandern abseits des städtischen Trubels genau ihr Ding ist. Doch kurz bevor Sie buchen, erfahren Sie, dass jede Nacht, die Sie in dem Gasthof übernachten, 3 Euro teurer wird.