Heilfroh und zufrieden, dass der Badebetrieb in den Bad Breisiger Römer-Thermen nach langer Pause wieder normal laufen kann, sind Geschäftsführerin Esther Zimmermann, die Mitarbeiter und natürlich die Gäste. Unvermutet hatten die Thermen, die im Frühjahr 2024 ihre Wiedereröffnung gefeiert hatten, bereits im Oktober wieder schließen müssen. Ein Wasserschaden im Technikraum durch eine defekte Pumpe hatte das komplette für den Betrieb notwendige Equipment lahmgelegt.

Dann wurde es ein langer Winter, in dem insbesondere zahlreiche Stammkunden das Baden in dem Heilwasser vermissten. Lieferschwierigkeiten brachten es mit sich, dass die Pause länger dauerte als gedacht. „Doch nun sind alle relevanten Anlagenteile repariert, das Thermalbad konnte nach einer Überprüfung durch das Gesundheitsamt wieder in einen stabilen Vollbetrieb gehen“, zeigte sich Geschäftsführerin Esther Zimmermann erleichtert.

„Wir alle haben den Kontakt zu den Kunden vermisst.“

Esther Zimmermann, Geschäftsführerin der Bad Breisiger Römer-Thermen

Der gelungene Auftakt mit mehr als 500 Gästen am ersten Sonntag kurz nach der Eröffnung am 9. Mai und das tolle Wetter sorgen für gute Laune. „Es ist ein beschwingendes Gefühl, es ist wieder Leben hier. Wir alle haben den Kontakt zu den Kunden vermisst. Die Durststrecke und die Ungewissheit waren doch belastend“, sagt Esther Zimmermann, und spricht so auch für die rund 35 Mitarbeiter der Römerthermen, die nun wieder sieben Tage in der Woche von 9 bis 21 Uhr für die Gäste da sind. Zwei Stellen für den Badebetrieb seien hier noch zu besetzen, sagt sie.

Glücklich ist die Geschäftsführerin auch über die Aktivitäten des Fördervereins um Annegret Sattler, der dem Bad die Treue hält. „Sie haben uns mit Utensilien für die beliebte Wassergymnastik versorgt und zu einhundert Prozent die Bepflanzung der Eingangsspaliere finanziert. Das ist ein großes Geschenk für uns“, freut Zimmermann sich.

i Innen wie draußen genießen die Badegäste sichtlich das kühle Nass. Judith Schumacher

Zuversichtlich ist sie, was die Beachvolleyball-Anlage vor dem Eingang der Thermen angeht. Gerade erst habe es eine Führung mit Studenten des Sportmanagements vom Rhein-Ahr-Campus Remagen gegeben, die sich in einem Praxisprojekt der Frage zur Belebung der Anlage widmen. Auch das Angebot des Fitnessstudios habe die Studenten begeistert, berichtet die Chefin.

Einhellige Freude herrscht zudem bei den Gästen. „Der Winter war schlimm, wir haben die Thermen sehr vermisst“, sind sich Dieter und Dabrinka Haubrich aus Bad Godesberg einig. In und um ihren Wohnort gebe es nichts Vergleichbares wie die Römer-Thermen. Dem kann Dieter Neumann aus Bad Neuenahr nur beipflichten. „Das Twin ist abgerissen, die Ahrthermen werden wohl erst in ein paar Jahren wieder eröffnen können, da komme ich sehr gerne hierher“, ist der Badegast froh über das Angebot.

„Wir kommen aus Essen und lieben Bad Breisig, auch wegen seiner schönen Lage direkt am Rhein.“

Angelika und Fritz Wegener, seit Jahrzehnten Stammgäste der Römer-Thermen

Die Anlage ist auch für Susanne und Thorsten Uhlen aus Königswinter eine sehr beliebte. „Einfach wunderschön ist es hier, hübsch, gemütlich, eine tolle Lage am Waldrand und angenehmes Personal, das man in den Himmel loben kann, so zuvorkommend, wie sie hier sind“, schwärmt das Paar. Seit Jahrzehnten halten Angelika und Fritz Wegener den Römer-Thermen die Treue. „Wir kommen aus Essen und lieben Bad Breisig, auch wegen seiner schönen Lage direkt am Rhein. Aber zu den Thermen haben wir schon immer auch Freunde mitgenommen, die ebenso begeistert sind wie wir“, erklären die beiden unisono.

Andreas Scholtz aus Bonn findet das Bad einmalig, hat aber auch einen Kritikpunkt, der ihn dazu bringt, die Woche über nicht mehr so oft zu kommen. „Die Anfahrt auf der B9 ist dann immer schwierig, an dem Nadelöhr, aus Sinzig kommend, vor Bad Breisig staut es sich so oft, das nervt. Ich frage mich, warum die da nicht endlich einen Kreisel bauen“, sagt der Senior.

Glücklich über die Wiedereröffnung zeigt sich auch Badegast Gisela Roth aus Bassenheim. „Ich komme regelmäßig einmal die Woche her. Das ist eine gerade Strecke von uns bis hierhin über die B9 und vom Angebot her nicht vergleichbar mit anderen Bädern, die auch eine Sauna haben“, lobt sie.

Eintrittspreise und Sonderaktionen der Römer-Thermen sind unter www.roemerthermen.de zu finden.