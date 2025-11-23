Tag der Demokratie in Remagen Gäste kommen zu gesellschaftlichen Fragen ins Gespräch Judith Schumacher 23.11.2025, 17:00 Uhr

i Der Jugendbahnhof mit Jugendpflegerin Annette Lehmann (2. von links) regte die Besucher an, aus ihrer Komfortzone heraus zu kommen. Bürgermeister Björn Ingendahl (links): "Das tue ich täglich." Judith Schumacher

Die Neonazi-Aufmärsche einst im November sind den Remagenern noch in guter Erinnerung. Die Stadt wurde jedes Mal in einen Ausnahmezustand versetzt. Die Aufmärsche sind Geschichte, aus dem Protest dagegen hat sich eine Demokratiebewegung entwickelt.

Die Neonazi-Aufmärsche zur Kapelle der schwarzen Madonna als Mahnmal für die Gefangenen der Rheinwiesenlager Goldene Meile gehören der Vergangenheit an. Sie hatten bis zum Jahr 2021 in Remagen eine Melange aus NPD, Dritter Weg, Holocaustleugnern und anderen rechten Nationalisten angelockt.







