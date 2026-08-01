Erste Stelle dieser Art in RLP Gäb koordiniert den Klimaschutz im Landkreis Ahrweiler Maja Wagener 01.08.2026, 08:00 Uhr

i Adrienne Gäb aus Ahrweiler ist die erste durch die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) geförderte Klimaschutzkoordinatorin in Rheinland-Pfalz. Margret Zavelberg / Kreisverwaltung Ahrweiler

Der Kreis Ahrweiler erwartet Synergieeffekte im Klimaschutz: Adrienne Gäb ist die erste durch die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) geförderte Klimaschutzkoordinatorin in Rheinland-Pfalz. Was unterscheidet sie vom Klimaschutzmanager?

Klimaschutz sollte spätestens seit der Hitzewelle Ende Juni mit ihren Hitzerekorden auf der Agenda jeder Kommune stehen. Im Kreis Ahrweiler gibt es mit Adrienne Gäb die erste durch die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) geförderte Klimaschutzkoordinatorin in Rheinland-Pfalz, hatte dessen Pressestelle kürzlich fast ein bisschen stolz gemeldet.







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