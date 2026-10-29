IGS Remagen sagt 64 Kindern ab
FWG will zweite IGS im Kreis Ahrweiler nicht aufgeben
Wird aus der bestehenden Realschule plus im Brohltal doch die zweite Integrierte Gesamtschule im Kreis Ahrweiler? Die FWG bringt
Wird aus der bestehenden Realschule plus im Brohltal doch die zweite Integrierte Gesamtschule im Kreis Ahrweiler? Die FWG bringt das Thema am Freitag wieder in den Kreistag.
Martin Ingenhoven

Weil 64 Kinder aus dem Kreis Ahrweiler im Schuljahr 2026/2027 nicht in der Integrierte Gesamtschule Remagen aufgenommen wurden, fordert die FWG im Kreistag eine neue Prüfung für eine zweite IGS. Die hatte das Gremium im März mehrheitlich abgelehnt.

Lesezeit 2 Minuten
Im März hatte der Kreistag mehrheitlich gegen eine zweite Integrierte Gesamtschule (IGS) im Kreis Ahrweiler gestimmt. Es bestehe kein Bedarf, hieß es damals. Doch liefert eine kleine Anfrage der Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag Futter
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