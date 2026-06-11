Umfrage in der Altstadt
Fußball-WM: Zwischen Vorfreude und Skepsis in Ahrweiler
Optimistisch schauen Karin Hennig und Gerd Huns auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA: "Wenn Deutschla
Optimistisch schauen Karin Hennig und Gerd Huns auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA: "Wenn Deutschland spielt, gucke ich immer!"
Eva Herschbach

Es ist wieder so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft startet. Doch nicht bei allen sorgt das für Begeisterung. Unsere Zeitung hat sich bei den Menschen in der Altstadt von Ahrweiler umgehört. 

Lesezeit 2 Minuten
Zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft hält sich die Begeisterung bei den Fans noch in Grenzen. Zumindest ein paar Läden in der Altstadt von Ahrweiler sind passend geschmückt. Auf vielen Werbeträgern sind die Spieler der DFB-Elf zu finden. Dennoch scheint die offensichtliche Euphorie der Händler in Ahrweiler noch nicht auf andere Bürger übergeschwappt zu sein.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFußball-WM

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren