Umfrage in der Altstadt Fußball-WM: Zwischen Vorfreude und Skepsis in Ahrweiler 11.06.2026, 20:45 Uhr

i Optimistisch schauen Karin Hennig und Gerd Huns auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA: "Wenn Deutschland spielt, gucke ich immer!" Eva Herschbach

Es ist wieder so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft startet. Doch nicht bei allen sorgt das für Begeisterung. Unsere Zeitung hat sich bei den Menschen in der Altstadt von Ahrweiler umgehört.

Zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft hält sich die Begeisterung bei den Fans noch in Grenzen. Zumindest ein paar Läden in der Altstadt von Ahrweiler sind passend geschmückt. Auf vielen Werbeträgern sind die Spieler der DFB-Elf zu finden. Dennoch scheint die offensichtliche Euphorie der Händler in Ahrweiler noch nicht auf andere Bürger übergeschwappt zu sein.







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