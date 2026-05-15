Kultur im Beethoven-Haus Fulminanter Auftakt der BTHVN Woche in Bonn Verena Düren 15.05.2026, 16:00 Uhr

i Daniel Hope und Ensemble auf der Bühne Verena Düren

Das Eröffnungskonzert der BTHVN Woche in Bonn begeisterte das Publikum. Geiger Daniel Hope war mit einem Ensemble zu Gast und nahm die Zuhörer im Beethoven-Haus mit auf eine musikalische Weltreise.

Weltklasse-Geiger, Festivalleiter und Autor – schaut man sich Daniel Hopes Karriere an, so kommt die Frage auf, ob es irgendetwas gibt, was er nicht kann. Musikalisch gesehen dürfte die Antwort darauf wohl klar „Nein“ lauten, was er auch beim Eröffnungskonzert der BTHVN Woche im Bonner Beethoven-Haus unter Beweis stellte.







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