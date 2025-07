Die Katastrophe „Ahrflut“ liegt inzwischen vier Jahre hinter den Menschen. Längst laufen zahlreiche Wiederaufbauvorhaben. Ein Teil von ihnen ist bereits abgeschlossen, es warten aber auch noch gewaltige Projekte auf ihre Umsetzung, Stichwort Hochwasserschutz. Unsere Zeitung hat den Anlass genutzt, um mit Landrätin Cornelia Weigand über die aktuelle Situation rund ums Ahrtal zu reden.

Frau Weigand, vier Jahre nach der Flut steht nach wie vor die Frage im Raum, wie die künftige Erinnerungskultur gestaltet werden kann. Was ist für Sie persönlich dabei wichtig?

Die Erinnerung ist zum einen das Gedenken an unser Leid, an die Menschen, die wir verloren haben. Sie ist zum anderen auch die Mahnung. Wichtig ist, dass die Erinnerung aus der Mitte der Betroffenen kommen muss. Da greifen unterschiedliche Ansätze. Unter anderem hat der Zukunftsverein eine entsprechende Arbeitsgruppe aufgesetzt, die mit der Bevölkerung zusammen Aspekte und Impulse sammelt, um dann etwas zu generieren, das für viele Menschen stehen kann. Etwas, das viele eint: Es braucht noch ein bisschen Zeit auf dem Weg zu einer würdigen Erinnerungskultur. Es gibt aber auch schon ein paar Projekte, wie „MemoriAHR“, das jeden Flutort in den Fokus nimmt, oder „DenkAHR“, ein Denkmal, das jetzt wahrscheinlich im Kaiser-Wilhelm-Park eine Heimat gefunden hat, oder die unterschiedliche Art und Weise, die Jahrestage zu begehen. Ein ,Wildwuchs’, hier noch etwas und da noch etwas, das ist für viele zu viel. Einige ringen mit der Zerrissenheit, einerseits Gedenken zu wollen, gedenken zu müssen und andererseits nicht immer daran denken zu wollen. Ich glaube, Gedenken bekommt mehr Raum, wenn wieder mehr Alltag da ist.

Zweite Phase der Machbarkeitsstudie läuft

Was ist aus der Idee eines International Crisis Center Ahr (ICCA) geworden, für das ja eine Machbarkeitsstudie läuft?

Das ICCA geht über das Gedenken hinaus. Es möchte vor allem die Chance bieten, das vorhandene Wissen um die Entstehung von Katastrophen und die Möglichkeiten, damit umzugehen, beispielsweise in der Vorbereitung, im Schutz und in der Situation selbst, aus verschiedenen Fachdisziplinen zusammenzuführen. Ein anderes Ziel ist es, dass etwa auch ehrenamtliche Feuerwehrkräfte Sondersituationen mittels moderner Technik aktiv erleben können, und dass wir als Bevölkerung selbst im Katastrophenschutz dazulernen, dass sich Eigenvorsorge einprägt, um nachher in der Situation reagieren zu können und zu verstehen, was passiert.

Und wie geht es weiter?

Sie fragen zu Recht: Wir sind in der Zusatzvereinbarung Bonn-Berlin-Gesetz im Eckpunktepapier entsprechend vertreten, auch im „Letter of Intent“ (Anmerkung der Redaktion: Absichtserklärung), der auf Basis der alten Bundesregierung geschrieben worden ist, um der neuen das Thema mit auf den Weg zu geben. Wir sind momentan akut in der zweiten Phase der Machbarkeitsstudie, um das Profil weiter zu schärfen und ein mögliches Betriebskonzept zu beleuchten. Dazu hat es vor ein paar Wochen ein Onlinetreffen und kürzlich einen Präsenzworkshop im Kreishaus gegeben. Es lohnt sich, auch aus Sicht vieler externer Unterstützer, für ein ICCA zu kämpfen. Die Chancen stehen nicht so schlecht, aber ein solches Großprojekt ist natürlich nicht trivial.

i Auch das gehört zum Aufgabenfeld der Landrätin: Cornelia Weigand übergab dem neuen Schulleiter der BBS zur Amtseinführung im Juni ein Weinpräsent. Martin Gausmann

Zu langsam, zu kompliziert, Bauanträge, die zu lange dauern. Der schleppende Wiederaufbau im Ahrtal, auch was insbesondere die Schulen und eine Aufbaugesellschaft angeht, wurde mit diesen Worten oft kritisiert. Zu Recht?

Zum Thema Baugenehmigungen: Das Bauamt ist für hoheitliche Aufgaben zuständig. Diese können nicht in eine Aufbaugesellschaft übertragen werden. Wir stellen fest, wir haben ein Plus an Bauanträgen im Kreis Ahrweiler. Deutschlandweit sind sie aufgrund der Zinsentwicklung und der Baukostenexplosion drastisch eingebrochen. Das ist bei uns flutbedingt anders. In Teilen wird abgerissen und neu gebaut, aber viele Gebäude sind so betroffen, dass Keller und Erdgeschoss zerstört sind, darüber sind Stockwerke noch in Ordnung. Das macht es besonders komplex, denn es müssen dann der Genehmigungsstand, etwa aus den 1950er- und 1960er-Jahren, mit den heute geltenden Vorgaben zusammengebracht werden. Betroffen sind außerdem viele große Gebäude, beispielsweise Mehrfamilienhäuser mit Eigentümergemeinschaften, Schulen und andere Sonderbauten. Das kostet viel Zeit und ist sehr aufwendig. Wir haben 853 Bauanträge und Voranfragen in Bezug auf Aufbaumaßnahmen, zusätzlich 128 Vorhaben im Freistellungsverfahren. Gut die Hälfte der Antragssteller hat zudem das Angebot einer vorherigen Beratung angenommen.

Wie sieht die personelle Ausstattung dafür aus?

Wir haben dreieinhalb zusätzliche Planstellen im Bauamt dafür geschaffen – und konnten auf dem angespannten Arbeitsmarkt gute, qualifizierte Leute gewinnen. Sie haben aber noch wenig Berufserfahrungen und müssen erst einmal in diese komplexen Verfahren eingearbeitet werden. Das Team wird aber immer schlagkräftiger. Gleichzeitig stellen wir fest, dass viele Bauanträge nicht vollständig sind. Im Vorfeld gibt es oft große Abstimmungsrunden mit allen Beteiligten, trotzdem werden danach häufig nicht alle Unterlagen eingereicht. Dazu kommt, dass im Überschwemmungsgebiet verschiedene andere Fachbehörden zu beteiligen sind, auf deren Bearbeitungs- und Rückmeldungszeit wir keinen Einfluss haben.

i Mit dem Zerschneiden des roten Bandes wurde unlängst die Weinbaubrücke Dernau offiziell eröffnet. Mit dabei (von links) Monsignore Schumacher, Martin Schell (Wiederaufbaugesellschaft Zukunft Mittelahr AöR), Landrätin Cornelia Weigand, Innenminister Michael Ebling, Ortsbürgermeister David Fuhrmann und Verbandsgemeindebürgermeister Dominik Gieler. Frank Bugge

Hätte eine schnell installierte Aufbaugesellschaft nicht den Wiederaufbau der Schulen beschleunigen können?

Wir mussten in der Startphase ordentliche Interimsstandorte aufbauen, damit die Bauphasen überbrückt werden können, und parallel die Planung der Schulsanierungen samt Neubau der Levana-Schule an einem anderen Standort auf den Weg bringen. Das ist komplex und braucht Zeit. Die Zeit ist aber auch dazu genutzt worden, um zusammen mit der Schulgemeinschaft und allen anderen Akteuren zu schauen: Wie sehen aktuelle pädagogische Konzepte aus? Wie kann man sie im Rahmen der Sanierung umsetzen? Das wurde für alle Schulen gemacht, sodass wir an bestimmten Stellen ganz anders aufbauen, als es vorher war. Das dauert seine Zeit. Sichtbar wird dies aber erst, wenn die Handwerkskolonnen kommen und die Bagger rollen.

Wäre also eine Aufbaugesellschaft zum frühen Zeitpunkt gar nicht sinnvoll gewesen?

Das kann man so oder so sehen. Wir haben uns gefragt: Was haben wir selbst im Bau? Es sind die Schulen und das Gewässer. Die Gewässerwiederherstellung, wo wir mit einem Projektsteurer zusammenarbeiten, wird ohnehin anders gehandhabt. Dafür wäre eine Aufbaugesellschaft nicht das Richtige. Ansonsten haben wir einen Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement. Die erste Lesart war: Die Mitarbeitenden kennen alle Gebäude. Wir versehen den Eigenbetrieb mit mehr Personal. Eigentlich nicht unlogisch. Ob wir dabei auf das richtige oder falsche Pferd gesetzt haben, kann ich nicht sagen. Wir haben auf ein Pferd gesetzt, das sehr schnell arbeitsfähig war. Die Politik möchte dringend eine Aufbaugesellschaft. Wir werden sie jetzt gründen in der Hoffnung, dass wir darüber zusätzliches Personal gewinnen können, das im Zweifelsfall nicht in den öffentlichen Dienst möchte. Jetzt schauen und hoffen wir, dass es einen Zusatznutzen bringt.

Prävention sei auf allen Ebenen wichtig

Was passiert, wenn das Ahrtal eine weitere Flut in dieser Dimension erlebt? Ist der Kreis vorbereitet? Gibt es konkrete Alarm- und Evakuierungspläne, die den Menschen bekannt sind?

Es wird nie einen hundertprozentigen Schutz geben. Unser vorrangiges Ziel ist die Rettung von Menschenleben. Dazu braucht es eine eigene Vorbereitung der Bevölkerung und einen entsprechend aufgerüsteten Katastrophenschutz. Das alles muss ineinandergreifen. Prävention ist auf allen Ebenen wichtig, auch Land und Bund gehören dazu. Viel Einfluss haben der überörtliche Maßnahmenplan mit den Regenrückhaltebecken, um Wasser weit oben im Einzugsgebiet der Ahr zurückzuhalten, und die Gewässerwiederherstellung mit dem Ziel, ein HQ 100 neu möglichst schadlos durch die Ortslagen zu bringen. Das wird nicht überall gelingen, weil das Tal an einigen Stellen zu eng ist. Daher braucht es lokal weitere Maßnahmen, die das Schaffen von Retentionsräumen und eine Verbesserung der Abflussdynamik in den Ortschaften kombinieren. Bis der Aufbau abgeschlossen ist, werden wir mit unterschiedlichen Akteuren von privat über die Deutsche Bahn bis hin zu uns als Kommune 20 bis 25 Milliarden Euro in dieses Tal investiert haben. Wir sind jetzt schon bei rund 13 bis 15 Milliarden, was sich etwa über die ausgezahlten ISB- und Versicherungsleistungen hochrechnen lässt. Auch das möchten wir nach Möglichkeit schützen. Um bei einem extremeren Ereignis wie 2021 eine Chance zu haben, brauchen wir den technischen Wasserrückhalt. Dafür braucht es eine Finanzierung.

i Cornelia Weigand hält auch den Kontakt zur regionalen Wirtschaft. Das Foto zeigt (von links) IHK-Regionalgeschäftsführerin Andrea Stenz, Speaker Marcus Smola und Landrätin Cornelia Weigand. Bernhard Risse

Wie lange wird es denn dauern, bis die 17 geplante Rückhaltebecken gebaut sind?

Mit Blick auf die Vergangenheit weiß man, dass Jahrzehnte vergehen, bis solche Becken geplant, genehmigt und gebaut sind. Ich hoffe, dass es nur ein Jahrzehnt bis zur Umsetzung der ersten Becken dauert. Der Klimawandel schreitet exponentiell voran. Bau- und Planungshorizonte von früher können wir uns in der Zukunft nicht mehr so leisten. Deshalb hoffe ich, dass die Möglichkeiten, so etwas umzusetzen, leichter werden. Dafür kämpfe ich sichtbar und mit lauter Stimme. Wir wissen aber auch, dass wir zusätzlich die Gewässerwiederherstellung und die Eigenvorsorge brauchen.

Welcher Zeitrahmen wird denn von Ihnen gewünscht, wenn es um die Becken geht?

Ich hätte sie gern gestern alle fertig. Wir haben die Planungsbüros beauftragt zu priorisieren. Als Ergebnis sind drei dieser Becken identifiziert worden, die wir als Erstes umsetzen wollen. Dafür hat uns das Land eine signifikante Förderung zugesagt, um Planungsreife zu erreichen. Aktuell ist mit rund 5 Millionen Euro für diesen Schritt zu rechnen. Die benötigten Gelder für den Bau aller Becken, aber auch nur den Bau der bereits priorisierten, übersteigen die finanziellen Möglichkeiten der kommunalen Familie, aber auch des Landeshaushalts. Da muss die Bundesebene mit vertreten sein. Aus Berlin gibt es noch kein Signal. Wir sehen aber, dass wir die für das Ahrtal angedachten 14 Milliarden Euro aus dem Aufbauhilfefonds in dieser Dimension nicht ausschöpfen werden. Auch dank einer relativ hohen Versicherungsquote werden wir wahrscheinlich nur rund die Hälfte abrufen. Meine Hoffnung ist, dass wir die Chance bekommen, aus dem Fonds auch den Schutz der Menschen und diese Investitionen finanzieren zu dürfen. Dafür setze ich mich ein.

Sie waren jemand, der vor allem nach der Flut versucht hat, den Fokus und die Aufmerksamkeit überregional und auf höherer Ebene auf das Ahrtal zu lenken. Sind das Ahrtal und seine Menschen in diesem Sinne noch präsent?

Wir bekommen überregional noch viele Anfragen aus den Medien, beispielsweise nach den Hochwasserereignissen in Texas. Wir sehen auch, dass auf fachlicher und wissenschaftlicher Ebene ein großes Interesse da ist. Ich bin jetzt noch einmal angefragt worden für einen international hochkarätig besetzten Kongress, der wahrscheinlich in Österreich stattfinden wird. Es war damals ein disruptives Ereignis. Heute ist nicht mehr wie vorher. Insofern haben wir diese Präsenz noch, und die brauchen wir auch. Wir brauchen immer wieder besondere Lösungen für die größte Baustelle und auch größte Wasserbaumaßnahme Deutschlands. Aufmerksamkeit macht vieles möglich.

Wurden aus Ihrer Sicht alle Chancen, die im Wiederaufbau stecken, genutzt?

In Teilen können wir zufrieden sein. Es entsteht viel Neues. Wir haben einiges angestoßen, etwa die Pegel-App oder die Gefahrenkarten. Wir registrieren, dass sich das Thema Katastrophenschutz bundesweit neu aufstellt. Wir sehen aber auch, dass man Themen, die mit Aufbau, Katastrophenschutz, aber auch Planung zu tun haben, anders von der Gesetzgebung her handhaben müsste. Was uns oft ein Bein stellt, sind die Anforderung an die Verfahren. Zum Beispiel hemmt eine europaweite Ausschreibung bei dieser Menge an parallelen Aufträgen. Braucht es eine solche auch nach Katastrophen? Es sind viele Aspekte, die nicht mit dem Stichwort Modellregion so angedacht worden sind, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Vielleicht ergibt sich das künftig für andere Katastrophenregionen.

Sind Radrennfahren und Marathon immer noch Ihre Strategie, um mit Stress umzugehen?

Radfahren ist relativ selten geworden. Laufen ist schon noch eine wichtige Strategie – wie auch Bewegung in der Natur und soziale Kontakte. Aber Marathon funktioniert mit der Menge an Zeit, die ich habe, nicht.