Kampagne gegen Raser Für mehr Rücksichtnahme im Umfeld des Nürburgrings Johannes Kirsch 20.03.2026, 16:35 Uhr

i In den Gemeinden in Nürburgringnähe kann der Verkehrslärm zum Ärgernis werden. Dieses Archivbild zeigt Proteste in Kesseling im Jahr 2019. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Der Nürburgring ist ein Besuchermagnet. Das schafft Wertschöpfung, kann für die Menschen in der Region aber auch eine Strapaze sein. Nun wollen die Nürburgring-Betreiber die Sorgen der Anwohner stärker ins Bewusstsein rücken.

Wer Benzin im Blut hat, für den gilt der Nürburgring als Mekka des Motorsports. Die Menschenmassen, die inklusive Auto oder Motorrad gerade in der wärmeren Jahreshälfte zum Fuße der Nürburg „pilgern“, sind groß. Für die Anwohner der benachbarten Ortschaften kann die Anziehungskraft der weltbekannten Rennstrecke schon mal zum Verhängnis werden – etwa durch den Lärm, den die Pilger auf dem Weg zu ihrem „Heiligtum“ verursachen.







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