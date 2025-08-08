Haribo hat seine beliebte Kastanienaktion in diesem Jahr wegen der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest abgesagt. Dieses Problem ist allerdings nicht neu. Wieso gab es also nicht – wie bereits 2024 – eine Alternativlösung statt der Absage?

2024 war auch schon kein ganz „normales“ Jahr für die Kastanienaktion des Süßwarengiganten Haribo. Schon damals wurden die gesammelten Kastanien und Eicheln nicht – wie sonst immer – an Wildgehege gespendet, sondern sie wurden wegen steigender Zahlen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) buchstäblich verheizt. CO2-neutral produzierte ein Unternehmen aus dem Rohstoff Wärme für rund 6000 Haushalte, Haribo spendete einen Geldwert an die Wildgehege. In diesem Jahr kam diese Alternativlösung für Haribo nicht infrage – die gesamte Aktion wurde Anfang August abgesagt. Jetzt hat Haribo unserer Zeitung auf Nachfrage erklärt, wieso es für das Unternehmen keine Alternative gab.

Alternative von 2024 ist keine Dauerlösung für Haribo

Im vergangenen Jahr sorgte, so ein Sprecher von Haribo, vor allem die Kurzfristigkeit dafür, dass eine Alternative zur üblichen Vorgehensweise her musste. „Die Infektionszahlen der ASP stiegen kurz vor dem Event-Wochenende rapide an, sodass die Aktion nicht mehr abgesagt und stattdessen ad hoc eine Alternativlösung für die gesammelten Waldfrüchte erarbeitet wurde“, antwortet Haribo auf die Anfrage unserer Zeitung. Für Haribo sei die Herstellung CO2-neutraler Wärme aus den Waldfrüchten allerdings keine Dauerlösung: „Die Umwandlung in Wärme-Energie war eine einmalige Alternativlösung im vergangenen Jahr. Der Grundcharakter der Kastanienaktion besteht seit Aktionsgründung darin, über den Sammel- und Tauschspaß kindliche Freude bei Groß und Klein zu wecken, die am Ende Wildtieren zugutekommt. Haribo möchte auch künftig an diesem Kerngedanken festhalten, der Familienspaß und Gutes tun miteinander verbindet.“

Seither habe sich die Lage der ASP-Infektionszahlen leider weiter verschärft. Das Unternehmen habe sich intensiv mit dem Problem der ASP und seinen möglichen Folgen bezüglich des Kastaniensammelns im großen Stil beschäftigt. „Schlussendlich folgen wir dem Rat der Experten, denn viele Teilnehmende der Kastanienaktion kommen aus Einzugsgebieten, in denen die Krankheit nun bereits vermehrt aufgetreten ist“, so der Sprecher von Haribo. Der Süßwarenhersteller wolle jegliche Gefahr der Ausbreitung der ASP vermeiden und daher nicht zum Sammeln von Waldfrüchten in Wäldern aufrufen. „Entsprechend haben wir uns schweren Herzens entschlossen, dieses Jahr keine Kastanienaktion umzusetzen“, heißt es von Haribo weiter.

Leider sei aktuell auch nicht abzusehen, ob das Problem der Afrikanischen Schweinepest längerfristig in Deutschland bestehen bleiben wird. „Wir werden hier ,auf Sicht fahren’ müssen – verbunden mit dem Anspruch, so wie in diesem Jahr, frühzeitig zu informieren, ob das Event stattfinden kann oder nicht“, sagt der Sprecher.

2024 hatte Haribo die Wildparks, die für gewöhnlich Kastanien als Futter für die Wintermonate erhalten, mit einer Spende von jeweils 1000 Euro unterstützt. Auch in diesem Jahr soll jeder Wildpark von dem Unternehmen 1000 Euro für die Versorgung der Tiere erhalten.