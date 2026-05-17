Von den Schäden nach einem Diebstahl des Kupferdachs 2024 war bei der diesjährigen Bittprozession zu Christi Himmelfahrt zur Kottenborner Kapelle längst nichts mehr zu sehen. Die Gläubigen feierten ungestört und mit musikalischer Begleitung.

Es ist schon lange ein Brauch: Jeweils zum Fest Christi Himmelfahrt zieht eine Prozession von der Wershofener Kirche zur Kottenborner Kapelle. Über die Felder, im Gebet und mit Gesang, geht es zum Heiligenhäuschen zur Andacht.

Bereits im Jahr 1634 wurde an dieser Stelle ein Kreuz erwähnt, 1892 eine Kapelle erbaut.