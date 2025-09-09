Ein Investor plant rund um die Türme der ehemaligen Ludendorff-Brücke auf Remagener Seite ein modernes Hotel. Zum Großprojekt gehört aber auch eine Hängebrücke für Radfahrer und Fußgänger hinüber nach Erpel. Wie ist da der aktuelle Stand?

Kürzlich hat die in Remagen beheimatete Unternehmensgruppe Wahl im städtischen Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss ihre Pläne für ein vierstöckiges Hotel am Rhein mit vorgelagerter Außengastronomie an den Türmen der historischen Ludendorff-Brücke vorgestellt. Rechts neben den Türmen mit dem Friedensmuseum Remagen sollen demnach vier asymmetrisch versetzte Wohnhäuser mit „hochpreisigen“ 64 Wohneinheiten mit einer Größe von 80 bis 130 Quadratmetern entstehen. Nicht zu vergessen: An eine Hängebrücke für Radfahrer und Fußgänger ist zudem gedacht.

Vorherige Projektierung aus Grundbuch gelöscht

Nach den jahrelangen für die Stadt frustrierenden Entwicklungen rund um Pläne für ein Luxushotel plus Wohneinheiten an dieser Stelle nahm das Gremium die Planungen zustimmend zur Kenntnis und brachte ein entsprechendes Änderungsverfahren auf den Weg. Zuletzt konnten Klagen in Millionenhöhe des bisherigen Projektierers, der mit dem Hotel „The Bridge“ warb, Ende 2023 durch Löschung des Auflassungsvermerks aus dem Grundbuch abgewendet werden.

In die jetzt frisch vorgestellten Planungen integriert: die seit Langem angedachte Rad- und Fußgängerbrücke, die genau zwischen den jeweils zwei Brückentürmen in Remagen und Erpel verlaufen soll. Die Türme sind weltweit ein Symbol für das Ende des Zweiten Weltkrieges, da die Überquerung des Rheins durch die Amerikaner hier eine große Rolle spielte. „Wir arbeiten da parallel und warten ab, was sich bei der Stadt Remagen in Sachen Brückenbau tut“, hatte nach der Ausschusssitzung Jürgen Ritter als Sprecher der Unternehmensgruppe Wahl erklärt.

Was wird die Hängebrücke kosten?

Doch wie weit sind die Pläne dieser Hängebrückenkonstruktion gediehen? Die Nettobaukosten wurden ehemals auf etwa 22 Millionen Euro geschätzt, wie auf der Internetseite der Stadt Remagen verlautbart wird. Nicht mit einberechnet: Planungs- und Verfahrenskosten, die Instandsetzung der historischen Brückenköpfe und die weitere Infrastruktur zur Anbindung des Brückenbauwerks an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz.

Zum bisherigen Verlauf: Die im Rahmen des rheinland-pfälzischen Förderprojektes „Starke Kommunen – Starkes Land“ zusammengeschlossenen elf Kommunen – die Verbandsgemeinden Bad Breisig, Bad Hönningen, Linz, Unkel, Vallendar und Weißenthurm und die Städte Andernach, Bendorf, Neuwied, Remagen und Sinzig – unterstützten das Projekt und gaben eine ingenieurtechnische Machbarkeitsstudie in Auftrag, die im September 2022 vorgestellt wurde. Diese bestätigte die grundsätzliche Realisierbarkeit einer Brücke von 325 Metern Brückenlänge und 6 Metern Breite an dieser Stelle in statisch-konstruktiver Hinsicht. Aspekte wie die Wasserwirtschaft, die diversen Schutzaspekte und die regionale verkehrstechnische Anbindung sind demnach noch zu berücksichtigen.

Anfang 2023 wurde im Nachgang der mittlerweile verworfenen ehemaligen geplanten Hotelansiedlung an den Brückentürmen auf Anraten des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz von der Stadtverwaltung Remagen und der Verbandsgemeindeverwaltung Unkel eine regionale Projektgruppe zur Realisierung der Brücke ins Leben gerufen. In einem Letter of Intent, einer Absichtserklärung, erklärten die sechs beteiligten Gebietskörperschaften, die Landkreise Ahrweiler und Neuwied, der Rhein-Sieg-Kreis, die Stadt Remagen, die Verbandsgemeinde Unkel und die Ortsgemeinde Erpel, ihr gemeinsames Ziel, das Projekt einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen Remagen und Erpel einer Realisierung näher zu bringen.

Vorteile nicht nur für den Tourismus

Die Kommunen versprechen sich von der Rheinquerung für Radfahrer und Fußgänger zahlreiche Vorteile wie auf der Internetseite der Stadt Remagen nachzulesen ist: Sie sehen in ihr eine direkte und klimafreundliche Verbindung für den Alltags-Nahverkehr der benachbarten Städte und Orte beidseits des Rheins wie etwa für Wege zur Arbeit, zur Schule/Hochschule, zum Einkaufen oder zu medizinischen Einrichtungen, die Schaffung neuer funktionaler Verbindungen von Berufs-, Bildungs-, Versorgungs- und Wirtschaftsverkehren, die Vernetzung des bestehenden öffentlichen Nahverkehrssystems – als Lückenschluss zwischen den Brücken in Bonn und Neuwied. Wie es dort heißt, werde dies auch in Ergänzung zu den vorhandenen Personen- und Autofähren gesehen, was die Rheinfähre Linz-Remagen, Bad Breisig-Bad Hönningen oder Rolandseck-Bad Honnef (Siebengebirgsfähre) betrifft.

Kann Blaulichtfamilie die Brücke nutzen?

Nach den Vorstellungen der Akteure könnte die Hängebrücke unabhängig vom Wasserstand des Rheins den Ausbau des Radverkehrs wie etwa durch Verknüpfung der vorhandenen touristischen Euro-Velo-Routen und der geplanten Pendler-Radrouten jeweils beidseits des Rheins ermöglichen. Das gelte auch für eine fußläufige Verbindung im örtlichen Alltags- und Freizeitverkehr zur Stärkung der beidseitigen Infrastruktur.

Zudem wird die Sicherstellung der Nutzbarkeit der Brücke für die Blaulichtfamilie zur Verkürzung von Rettungswegen bei Einsätzen im Not- oder Katastrophenfall anheimgestellt. Die Pläne beziehen auch die Sanierung der historischen Brückentürme der Ludendorff-Brücke mit ein, die als national wertvoll anerkannte Denkmäler einen erheblichen Sanierungsbedarf aufwiesen. Dabei würde dann, so die Hoffnung, auch das Friedensmuseum Brücke von Remagen saniert werden können. Jürgen Ritter, Sprecher des ortsansässigen Hotelplaners, hatte bei der Bauausschusssitzung positiv ins Feld geführt, dass das Museum allein binnen einer Woche 41 Internetrezensionen verzeichnen konnte.

Machbarkeitsstudie zu Fahrradbrücke läuft

Um weitere und vorerst entscheidende Fragen hinsichtlich der Realisierbarkeit zu klären, wurde Ende 2024 die Sweco, nach deren eigenem Bekunden das größte Architektur- und Ingenieurbüro Europas, im Rahmen eines Förderprojektes der Leader-Region Rhein-Ahr damit beauftragt, eine interdisziplinäre Machbarkeitsstudie zu erstellen. Inhalt dieser Machbarkeitsstudie sind die vom Wirtschafts- und Verkehrsministerium als im nächsten Schritt für notwendig benannten Untersuchungen zu den Themen Natur- und Artenschutz (unter anderem eine Fauna-Flora-Habitat-Prognose und faunistische Planungsraumanalyse), eine verkehrswirtschaftliche Analyse und eine regional-ökonomischen Wirkungsanalyse.

Außerdem soll die rund 85.000 Euro teure Machbarkeitsstudie einen möglichen Zeitplan sowie Vorschläge und Empfehlungen für die spätere Baulastträgerschaft der Brücke machen. Die Ergebnisse dieser Studie werden für Ende Oktober 2025 erwartet.