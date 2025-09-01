Spaß am Angeln, das haben sicherlich alle Mitglieder des Vereins Angelfreunde Löhndorf/Westum. Genauso viel Spaß dürften sie auch beim Feiern des Vereinsjubiläums gehabt haben.

Ein ständiges Kommen und Gehen hat beim großen Jubiläumsfest der Angelsportfreunde Löhndorf-Westum geherrscht, die es vor 50 Jahren geschafft hatten, sich durch kluges Agieren den LöWe-See als Überbleibsel des Baus der Autobahn 61 als Angel-Refugium zu sichern. Damals hatten sich 1975 mehrere Petrijünger als Pächter um das Gewässer beworben, doch nachdem sich Angler aus Löhndorf und Westum zusammengetan hatten, ging der Zuschlag an sie und der LöWe-See, der auf die beiden Ortsteile verweist, bekam so seinen Namen.

„Jetzt ist der Steg eine echte Bereicherung für den Verein.“

Volker Holy, Ortsvorsteher Löhndorf

Im Vorfeld des Jubiläums hatten die Akteure aus einer Bierlaune heraus eine Seebühne samt Steg aus dem Käferholz des an den See grenzenden Hanges gezimmert. „Wir wussten sonst nicht, wo wir die Musiker fürs Fest hinplatzieren sollten. Jetzt ist der Steg eine echte Bereicherung für den Verein“, freute sich Löhndorfs Ortsvorsteher Volker Holy bei der Einweihung. Der eingezäunte See ist im Stadtwald Harterscheid zwischen Löhndorf und Königsfeld schön gelegen.