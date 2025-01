Auszeichnung für Gastronom Für Bahnsteig 1 in Mayschoß Weichen neu gestellt 14.01.2025, 12:00 Uhr

i Thorsten Rech hat die Weichen im Bahnsteig 1 neu gestellt und wurde für sein innovatives Konzept jetzt ausgezeichnet mit einem Sonderpreis vom Deutschen Weininstitut in Zusammenarbeit mit Selters und der Fachzeitschrift Feinschmecker. Beate Au

Es gibt Dinge, die Menschen aus dem Ahrtal so nie oder viel später umgesetzt hätten, wäre die Flut nicht gewesen, die zu einem Neuanfang zwang. Thorsten Rech hat für den Bahnsteig 1 in Mayschoß die Weichen neu gestellt.

Es wird noch ein bisschen dauern, bis am Bahnsteig 1 in Mayschoß wieder ein Zug halten oder abfahren wird. Was aber jetzt schon hier zu finden ist, lotst Genießer, inzwischen auch auf Empfehlung, an die Ahr. Denn das nach der Flut erschaffene neue kulinarische Reich von Thorsten Rech wurde jetzt als Leuchtturm inmitten von Baustellen geadelt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen