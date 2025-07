Stell dir vor, du kommst nach Hause und plötzlich steht in deinem Garten ein riesiger Zaun – was sich nach dem Beginn eines skurrilen Romans anhört, ist in Ahrbrück bittere Wirklichkeit geworden. Unsere Zeitung hat sich ein Bild der Lage gemacht.

„Ich kann langsam nicht mehr, und ich weiß auch so langsam nicht mehr weiter. Schauen Sie sich das doch mal an. Das ist doch nicht schön!“ Mit einer Mischung aus Wut und Hilflosigkeit steht Anke Böckl im Garten ihres Wohnhauses in Ahrbrück und starrt auf einen rund fünf Meter hohen und rund 20 Meter breiten Zaun. „Wie soll man denn mit so einem Zaun im Garten leben? Das ist doch erdrückend“, sagt sie und stellt sich zum Vergleich einmal neben einen der stählernen Pfosten, an dem mit dicken Seilen ein Steinschlagschutzzaun ähnlich derer, die im Hochgebirge verwendet werden, aus Metall gespannt ist. Tatsächlich: Aus wenigen Metern Entfernung betrachtet, offenbart sich die gesamte Größe des Bauwerks, Anke Böckl selbst ist kaum mehr neben dem Stahlpfosten auszumachen.

Doch wie ist die Ahrbrückerin eigentlich zu dem stählernen Ungetüm in ihrem Garten gekommen? Und vor allem: warum? Auf diese Frage antwortet Böckl, die zum Zeitpunkt des Zaunbaus vier Grundstücke besaß, die allesamt von der Zaunerrichtung betroffen sind, nur mit einem tiefen Ein- und Ausatmen. Zu nervenaufreibend ist die gesamte Angelegenheit um den Zaun inzwischen für sie geworden. Bis vors Koblenzer Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz ist die Lerntherapeutin gezogen, um zu klären, ob der Zaunbau rechtmäßig ist oder die Schutzanlage nicht vielmehr abgerissen werden muss. Bislang nicht mit dem gewünschten Erfolg.

Zeuge will Bewegungen im Fels beobachtet haben

Fakt ist: Seit vier Jahren steht die Zaunanlage nun schon im Garten von Anke Böckl. „Sie wurde kurz nach der Flutkatastrophe hier aufgestellt“, erklärt Jörg Köhler. Köhler ist von Beruf Vermessungsingenieur und ein Nachbar von Anke Böckl. Ebenso wie seine Nachbarin kann auch er immer noch nicht so recht fassen, wieso der Zaun im Garten der Lerntherapeutin überhaupt aufgestellt worden war. Denn eine Notwendigkeit für die Zaunerrichtung habe es nicht gegeben, sind sich die beiden sicher.

Vielmehr sei der Zaun in den Wirren nach der Flut auf die Aussage eines einzelnen Mannes hin errichtet worden. Gegenüber den nach der Flut eingesetzten Hilfstrupps habe dieser gesagt, dass sich ein Fels, der oberhalb von Böckls Grundstücken als Teil einer Felsformation aus dem Wald ragt, bewegt habe. In der Tat bilden die Grundstücke von Anke Böckl, von denen zwei mit Wohnhäusern bebaut sind, den Fuß eines Berghangs. Auf etwa halber Höhe der Böschung beginnt eine etwa neun Meter hohe Steilwand mit einer Felsformation – der Fels, bei dem die vermeintliche Bewegung beobachtet wurde, gehört zur Felsformation.

Fels drohte abzubrechen, Fangnetz sollte errichtet werden

Um das Haus von Anke Böckl und auch weitere Häuser in der Straße zu schützen, wurde kurzerhand der Steinschlagschutzzaun errichtet. „Uns wurde gesagt, der Fels drohe abzubrechen, und beim Aufprall auf den Boden sei davon auszugehen, dass er über mein Haus springen und auf die Häuser der anderen Straßenseite prallen würde“, erinnert sich Anke Böckl noch gut an das Gespräch. „Dann wurde ich noch gefragt, ob man im Garten ein Fangnetz aufbauen könne, weil man einen Teil des hervorstehenden Felses aus Sicherheitsgründen abschlagen wollte. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass das Netz nur vorübergehend in meinem Garten stehen soll.“

„Es fühlt sich für den Zaun niemand verantwortlich. Dabei gehören mir die Grundstücke nur jeweils bis zur Hälfte des Hangs. Der Fels und der Wald stehen im Eigentum der Verbandsgemeinde.“

Anke Böckl, betroffene Grundstückseigentümerin in Ahrbrück

Kurz darauf seien die im vermeintlichen Gefahrenbereich wohnenden Hauseigentümer für rund eine Woche evakuiert worden. „Und als ich wiederkam, stand der Zaun in meinem Garten“, fasst Böckl das Ergebnis der Felssicherungsaktion nüchtern zusammen. Bis heute liegen die Überreste der im Rahmen der Sicherung abgeschlagenen Felsteile im Garten von Anke Böckl. Weggeräumt hat sie niemand.

i Bedrückend: Der Steinschlagschutzzaun sorgt bereits optisch für das Entstehen eines Engegefühls im Garten von Anke Böckl. Claudia Voß

Denn, so Böckl weiter: „Es fühlt sich für den Zaun und die Sicherungsaktion niemand verantwortlich. Dabei gehören mir die Grundstücke nur jeweils bis zur Hälfte des Hangs. Der Fels und der Wald stehen im Eigentum der Verbandsgemeinde. Von daher sollte es auch die Verbandsgemeinde sein, die für den Felsen und auch für den Zaun verantwortlich ist. Ich weiß bis heute nicht, wer für die Instandhaltung und Wartung des Zauns aufkommen muss oder wer bei einem Unfall am Zaun haftet. Ich habe schon einige Male Wanderer beobachtet, die am Hang herumgeklettert sind. Wer haftet, wenn sie sich dabei am Zaun verletzen?“

Gutachter: Alternative Felssicherung hätte ausgereicht

Für Böckl und Nachbar Köhler war die Errichtung des Schutzzauns eine übereilte Aktion. Denn, so weiß der Vermessungsingenieur, der auch im Bauausschuss der Ortsgemeinde Ahrbrück sitzt: „Mit dem bloßen Auge sind Bewegungen im Fels eigentlich nicht zu erkennen. Ob es tatsächlich Bewegungen im Gestein gibt, kann nur mittels Messungen festgestellt werden. Auch ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass abstürzende Gesteinsbrocken wie ein Gummiball auf dem Erdboden aufschlagen und ein Gebäude überspringen.“

Vermessen worden ist der Fels dann auch. Laut den Gutachtern geht von ihm keine akute Gefahr aus. Auch sind sich die Experten einig, dass es statt der Errichtung eines Steinschlagschutzzauns ausgereicht hätte, wäre der Fels gegen möglich Abbrüche mit Seilen und Ankern gesichert worden.

Gericht: Alternative Sicherungsmethode nicht zumutbar

Das Verwaltungsgericht Koblenz bewertete diese Sicherungsmethode, deren Kosten einschließlich des Zaunrückbaus auf rund 200.000 Euro geschätzt wurden, allerdings als zu teuer und damit der Verbandsgemeinde Altenahr als nicht zumutbar. Für Anke Böckl ein Unding. „Aber mir soll zugemutet werden, mit einem fünf Meter hohen Zaun auf meinem Grundstück zu leben, den ich nicht wollte, der den Wert meiner Grundstücke erheblich mindert, und bei dem bis heute nicht klar ist, wer ihn eigentlich warten und instandhalten soll.“

„Ich fühle mich entmündigt. Hätte ich gewusst, dass eines Tages ein solcher Zaun in meinem Garten aufgestellt wird, ich hätte die Grundstücke hier nicht gekauft.“

Anke Böckl, betroffene Grundstückseigentümerin in Ahrbrück

Mit ihren Fragen hinsichtlich einer Zuständigkeit für den Zaun sowie mit der Forderung nach Ausgleich für den erlittenen Wertverlust ihrer Grundstücke stieß Anke Böckl bei der Verbandsgemeinde Altenahr auf taube Ohren. „Wem der Zaun gehört und wer ihn pflegen soll, ist bis heute unklar. Mir wurde allerdings von der Verbandsgemeinde mitgeteilt, dass ich keinen Anspruch auf den Ersatz von Wertverlusten habe, die meine Grundstücke durch den Zaunbau erlitten haben.“

Während Anke Böckl dies sagt, blickt sie noch einmal auf den Zaun und sagt dann mit leiser Stimme: „Ich fühle mich richtig hilflos und entmündigt. Hätte ich gewusst, dass eines Tages ein solcher Zaun in meinem Garten aufgestellt wird, ich hätte die Grundstücke hier nicht gekauft.“

Das sagt das Oberverwaltungsgericht RLP zum Zaun

Die Eigentümerin der Hanggrundstücke, auf denen 2021 ein Steinschlagschutzzaun auf Veranlassung der Verbandsgemeinde Altenahr (VG) errichtet wurde, hat keinen Beseitigungsanspruch. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz mit Urteil vom 20. Juni 2025. In seiner Begründung führte es aus, die Grundstückseigentümerin habe 2023 erstmals auf Entfernung des Zauns vor dem Verwaltungsgericht gegen die VG geklagt, die Klage sei jedoch aufgrund fehlender Rechtswidrigkeit abgewiesen worden. Die VG habe den Fangzaun auf Grundlage des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes errichten dürfen, da eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestanden habe und alternative Maßnahmen zur Gefahrenabwehr in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen seien. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte nun diese Entscheidung. Die Aufstellung des Zauns sei die schnellste und effektivste Methode gewesen, um der Gefahr des akut drohenden Schadenseintritts durch einen Felssturz zu begegnen. red