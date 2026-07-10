Orte an der Ahr im Überblick Fünf Jahre später: So geht es den flutgeplagten Dörfern Michael Illjes 10.07.2026, 18:00 Uhr

i 135 Menschen kamen 2021 im Ahrtal ums Leben. Eine Jahrhundertkatastrophe. Seither ist viel passiert, aber wo stehen die Dörfer fünf Jahre nach der Flut? Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Ausnahmesituation ist vorbei, fertig ist das Ahrtal aber noch lange nicht. In welchen Orten noch was zu tun ist, haben wir von den jeweiligen Bürgermeistern erfahren und in einer Übersicht zusammengetragen.

. Fünf Jahre nach der Flut bewegt sich das Ahrtal irgendwo zwischen Baustelle und Normalität. Manche Orte haben ihre Brücken zurück, andere warten noch auf Schulen, Dorfplätze oder ein Seniorenheim. Wir haben die Bürgermeister entlang der Ahr gefragt, worauf sie stolz sind, was noch fehlt und wie ihr Ort in fünf Jahren aussehen wird.







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