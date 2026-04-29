Messerattacke in Bad Neuenahr Fünf Jahre Knast für Angeklagten aus dem Ahrtal Silke Müller 29.04.2026, 12:00 Uhr

i Die 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz hat im Prozess gegen einen 25-Jährigen aus dem Ahrtal, der einen 36-Jährigen mit einem Messer attackiert haben soll, ihr Urteil gesprochen. Silke Müller

Nachdem die 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz jüngst die Angeklagten wegen eines Messerangriffs auf offener Straße in Bad Breisig ins Gefängnis schickte, hat sie jetzt ihr Urteil wegen einer Messerattacke in Bad Neuenahr gesprochen.

Nein, dass der 25-Jährige aus dem Ahrtal am frühen Sonntagmorgen des 12. Oktobers 2025 in einer Gaststätte in Bad Neuenahr aus Notwehr einen 36-Jährigen mit dem Messer verletzt hat, glaubt die 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz um den Vorsitzenden Richter Rupert Stehlin keinesfalls.







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