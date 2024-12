Frisch auf den Tisch Frutania in der Grafschaft liefert Obst und Gemüse Thomas Weber 27.12.2024, 16:00 Uhr

i Für Markus Schneider und seine Frau Beatrice dreht sich in der Grafschaft Tag und Nacht alles um Obst und Gemüse. Lara Becker

Bei Frutania in der Grafschaft dreht sich Tag und Nacht alles um frisches Obst und Gemüse. Selbst an Weihnachten ruht das Geschäft nur für ganz kurze Zeit.

Im Sommer kommen Gurken oder Blumenkohl auf den Tisch, im Winter Kohl und Rüben. Das war einmal so und ist längst anders. Heute gibt es in Sachen Obst und Gemüse fast alles an allen Tagen. Denn irgendwo auf der Welt wächst immer etwas. Dass es dann auch im Supermarkt zu finden ist, ist Sache von Unternehmen wie Frutania aus der Grafschaft.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen