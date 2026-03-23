Andrang in der Eifel Frühlingsmarkt in Adenau begeistert mit Besucherrekord Werner Dreschers 23.03.2026, 17:00 Uhr

i Bestens besucht war das Frühjahrsfest, hier Besucher an der historischen Marktzeile Werner Dreschers

Strahlender Sonnenschein und volle Gassen: Beim Frühlingsmarkt in Adenau mischten sich Tradition, neue Angebote und lebhaft besuchte Stände. Händler, Vereine und Familien sorgten für reges Treiben – ein Fest für alle Sinne.

Zufrieden mit der hohen Besucherzahl zeigten sich die Veranstalter des Adenauer Frühlingsmarkts am vergangenen Wochenende. Der Frühling präsentierte sich von seiner besten Seite und sorgte für eine angenehme Atmosphäre beim verkaufsoffenen Sonntag, der traditionell ab Mittag bis in die frühen Abendstunden stattfand.







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