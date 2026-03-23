Andrang in der Eifel
Frühlingsmarkt in Adenau begeistert mit Besucherrekord
Bestens besucht war das Frühjahrsfest, hier Besucher an der historischen Marktzeile
Bestens besucht war das Frühjahrsfest, hier Besucher an der historischen Marktzeile
Werner Dreschers

Strahlender Sonnenschein und volle Gassen: Beim Frühlingsmarkt in Adenau mischten sich Tradition, neue Angebote und lebhaft besuchte Stände. Händler, Vereine und Familien sorgten für reges Treiben – ein Fest für alle Sinne.

Lesezeit 1 Minute
Zufrieden mit der hohen Besucherzahl zeigten sich die Veranstalter des Adenauer Frühlingsmarkts am vergangenen Wochenende. Der Frühling präsentierte sich von seiner besten Seite und sorgte für eine angenehme Atmosphäre beim verkaufsoffenen Sonntag, der traditionell ab Mittag bis in die frühen Abendstunden stattfand.

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