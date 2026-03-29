Wetterkapriolen und reges Treiben prägten auch das Frühlingserwachen in Sinzig. Trotz Regen zeigten Aussteller Einfallsreichtum und Vielfalt – ein bunter Auftakt mit Ausblick auf kommende Veranstaltungen.
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Einen Tag lang viel Kälte und nahezu Dauerregen, der zweite sonnig mit aufgelockerter Bewölkung: Das Frühlingserwachen als Garten- und Lifestyle-Markt der Sinziger Aktivgemeinschaft war eine zweigeteilte Angelegenheit mit rund 40 gewerblichen und einigen privaten Standbetreibern.