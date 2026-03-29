Regen, Hagel und Kälte Frühlingsbunt in Neuenahr-Ahrweiler fällt ins Wasser Jochen Tarrach 29.03.2026, 15:00 Uhr

i Die Besucherschar war dünn und nicht ein Platz der Außengastronomie auf dem sonst so lebendigen Marktplatz in Ahrweiler war besetzt. Jochen Tarrach

Das Wetter machte die Aktion „Frühlingsbunt“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Enttäuschung an diesem Wochenende: Besucher bleiben aus, manche Geschäfte geschlossen. Und doch gibt es auch ein paar positive Nachrichten.

Frühlingsbunt in der Kreisstadt: „Bad Neuenahr-Ahrweiler erblüht am Wochenende in frischen Farben“, so war es angekündigt. Eifrige Mitbürger hatten sich große Mühe gegeben, den Besuchern etwas Besonderes zu bieten, um das Leben in der Stadt nach den weitgehend abgeschlossenen, durch die Flut bedingten Bauarbeiten in den drei Stadtzentren Bad Neuenahr, Mittelzentrum und Ahrweiler neu zu beleben.







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