Angesagt im Kreis Ahrweiler
Frühlingsblumen und Trends für den Garten zu Ostern
Ein bunter Frühlingsstrauß bringt frische Farben ins Zuhause und sorgt für Osterstimmung.
Ein bunter Frühlingsstrauß bringt frische Farben ins Zuhause und sorgt für Osterstimmung.
Franziska Gabbert. Franziska Gabbert/dpa-tmn

Der Frühling bringt Farbe für Balkon, Beet und Tisch. Und gerade zu Ostern sind Blumengestecke als Mitbringsel beliebt. Was in diesem Jahr im Kreis Ahrweiler angesagt ist.

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Der Frühling ist da, und Blumenliebhaber sowie Hobbygärtner verspüren den Drang, aktiv zu werden. Schließlich sollen Balkon und Garten zu Ostern aus dem Winterschlaf erwachen. „Am Frühjahrssortiment für Garten und Balkon ändert sich um diese Jahreszeit eigentlich nicht so viel“, erklärt Christoph Ulrich von Wershofen Gartenbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

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