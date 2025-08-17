Die Winzer an der Ahr erwarten einen Mega-Weinjahrgang. Wenn das Wetter keine schädlichen Kapriolen schlägt, können sie Fass und Keller wieder gut auffüllen.

„Momentan liegen wir noch gut im Plan. Der Regen im Juli hat den Reben gutgetan. Und die Gefahr von Krankheiten oder Schädlingen ist gering“, so Oliver Swiatek vom Vorstand der Dagernova-Weinmanufaktur. Doch er bleibt vorsichtig. „Für die Endphase, in der die Trauben heranreifen, hoffen wir, dass es keinen Starkregen oder einen Kälteeinbruch gibt“, so Swiatek. Vor allem der Frühburgunder sei sehr anfällig für stark schwankende Temperaturen. Doch momentan sei alles im grünen Bereich. „Wenn alles optimal bleibt, erwarten wir einen guten Jahrgang“, so Swiatek. Das sei vor allem nach dem vergangenen Jahr, das sehr herausfordernd gewesen sei, sehr wichtig. 2024 hatten die Winzer mit Spätfrösten im April und wechselhaftem Wetter zu kämpfen.

„Es sieht gut aus für den Jahrgang 2025.“

Weinbaupräsident Hubert Pauly

„Es sieht gut aus für den Jahrgang 2025“, sagt auch Weinbaupräsident Hubert Pauly. „In der kommenden Woche wird bereits Solaris für Federweißer geerntet.“ Auch er hofft, dass Hagel und Unwetter die Lage nicht verschlechtern. „Es ist genügend da und alles gesund“, sagt er zu den Mengen und der Qualität. „Wir sind sehr zufrieden. Es wird wohl ein wünschenswerter Jahrgang“, so Pauly.

Geerntet wird in den frühen Morgenstunden

Im Weingut Nelles in Heimersheim hat man am 14. August bereits mit der Lese des Frühburgunders begonnen – und zwar handelt es sich dabei um „einen Premium-Burgunder als großes Gewächs“, wie Georg Käufer verrät. Großes Gewächs bedeutet die höchste Klassifikationsstufe für trockene Weine aus VDP-Weingütern. Sie müssen aus einer vom VDP genau abgegrenzten „Großen Lage“ stammen. So früh hat man im Weingut noch nie Frühburgunder geerntet. „Für uns ist das ein Rekorddatum“, so Käufer. „Wir sind extrem zufrieden mit dem, was Öchsle- und Säurewerte angeht.“ Geerntet werde in den Morgenstunden zwischen 6 und 10 Uhr. Dann kämen die Trauben noch weitgehend kühl für die Weiterverarbeitung im Weingut an. Ansonsten müssten sie künstlich gekühlt werden. Wenn das Wetter nun wieder kühler wird, könnte das den Winzern einen Zeitpuffer für die noch bevorstehende Ernte in diesem Jahr verschaffen.