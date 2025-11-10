Verkaufsoffenes Wochenende Fröhliches Zusammensein beim Martinsmarkt in Adenau Werner Dreschers 10.11.2025, 14:00 Uhr

i Um Unterstützung für ihre Anliegen baten die jugendlichen Abteilungsmitglieder. Werner Dreschers

Der Martinsmarkt in Adenau am vergangenen Wochenende zog viele Besucher in die Eifelstadt. Natürlich ritt am Samstagabend auch wieder eine echte St. Martin(a) durch den Ort.

Immer wieder ist der Martinsmarkt eine der beliebten verkaufsoffenen Veranstaltungen in der Johanniterstadt Adenau. Hunderte Menschen trafen sich dort am Wochenende, das mit dem traditionellen Martinsumzug durch die Stadt begann. Sankt Martin(a) hoch zu Ross war erneut Katharina Bender, sie ritt auf Nanouk, deren Eigentümerin Judith Daniels ist.







