Jeck am Sonntag Fröhliches Treiben beim Neuenahrer Karnevalszug Jochen Tarrach 09.02.2026, 11:56 Uhr

i Da freut man sich doch über ein Wiedersehen nach vielen Jahren. Jochen Tarrach

Herrlich karnevalistisch und bunt ging es am Sonntag in der Neuenahrer Innenstadt zu. Die Schinnebröder hatten zum Zoch geladen. Für die Jüngsten gab es reichlich Kamelle und die Oma bekam ein Strüssjer.

Eine der derzeit wichtigsten Fragen in der Kreisstadt versuchte am Sonntag beim Umzug der KG Blau-Weiss Schinnebröder in Bad Neuenahr die Hemmessener Deichmarine gleich zu lösen: „Wie heißt er, der neue Bürgermeister?“ Doch die Antwort war nicht so einfach, denn bereits aus den Reihen der Deichmarine rund um Markus Hartmann waren es mehr als ein Dutzend Mitbürger, die im schwarzen Anzug und mit Zylinder auf sich aufmerksam machten.







